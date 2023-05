P900M kontrabando nabisto ng BOC

Nabuking ng pinagsa­nib na puwersa ng Philippine Coast Guard (PCG) at Bureau of Customs (BOC) ang P900 milyong halaga ng smuggled goods sa sinalakay na bodega sa Plaridel, Bulacan.

Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, kabilang sa mga nasamsam ay mga sigarilyo, general merchandise, housewares, kitchenware at iba pang pekeng produkto.

Samantala, binigyan ng BOC ng 15 araw na palugit ang may-ari ng bodega para magsumite ng dokumento ng mga nasabat na kalakal.

“The Bureau of Customs remains steadfast in its commitment in combating smuggling activities and protecting the interests of the general public. This operation demonstrates our determination to safeguard the integrity of our borders and ensure compliance with our customs laws,” ani Rubio.

Hinikayat din ng BOC ang publiko na isumbong sa kanilang hanay sakaling may mapansin sila na kakaibang aktibidad sa kanilang lugar lalo kung may kaugna­yan sa ilegal na kalakalan ng mga smuggled goods. (Mina Navarro)