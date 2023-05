Nagpapraktis na! Nikola Jokic iaalay korona sa pamilya

KUMPARA sa Miami, suwabe ang naging daan ng Denver tungo sa kauna-unahang NBA Finals.

Winner ng huling anim na laro ang top seed Nuggets, 12-3 sa playoffs kasama ang sweep sa Lakers sa West finals matapos kalusin ang Minnesota sa first at Phoenix sa second round.

Ang Heat, dumaan sa dalawang laro sa play-in, itinumba ang No. 1 Milwaukee sa first round, New York sa semis bago ang Boston sa pitong laro sa East finals na natapos lang nitong Lunes.

Ang two-time MVP ng Denver na si Nikola Jokic, nag-average ng triple-double kontra Suns at Lakers.

Papasok ng Finals, nag-average siya ng 29.9 points, 13.3 rebounds, 10.3 assists.

Isa sa signature moves ng Serb nitong huling yugto ng playoffs ang pagtuturo sa kanyang ring finger habang nakatingin sa pamilya.

Apat na panalo na lang ang naghihiwalay kay Jokic at sa NBA ring.

“Nikola is still a humble, selfless person and he cares about home, he cares about family, he cares about his horses – the guy is just who he is,” pagmamalaki ni Denver coach Michael Malone.

(Vladi Eduarte)