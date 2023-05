Miles Mikolas, Cardinals naigapang panalo sa Royals

Naigapang ng St. Louis Cardinals ang pahirapang 2-1 win laban sa Kansas City Royals nitong Martes.

Kinamada ni Miles Mikolas ang eight shutout innings, pumitik ng RBI double si Nolan Arenado at inihulma ng sacrifice fly ni Nolan Gorman ang winning run.

Pinantayan ni Mikolas ang career highs na 10 strikeouts, nagbigay ng three hits sa season-high eight innings.

Nagpakawala ang 34-year-old right-hander ng 102 pitches.

Nagka-paltos na sa daliri, hindi na ipinagpilitan ni Mikolas na sumalang pa sa ninth.

“I got a blister on my finger from a slider I threw there near the end,” paliwanag ni Mikolas. “It’s not going to be a problem, but you don’t want to force those things.”

Dumating ang run ng Cards sa sixth habang may two puts laban kay Carlos Hernandez.

Nakauna sa first base si Paul Goldschmidt sa infield single bago hinambalos ni Arenado ang run-scoring double sa left center. (Vladi Eduarte)