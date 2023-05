Mga negosyante mula Bangkok type mamuhunan sa PH

Maglalagak ng $2.5 billion o P140 bilyon na pamumuhunan ang Bangkok-based conglome­rate sa Pilipinas sa pamamagitan ng agricultural development technology.

Nakipagkita noong Martes kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Malacañang ang mga opisyal ng Charoen Pokphand Group (C.P. Group) na pinangunahan ng kanilang hairman na si Soopakij Chearavanont at inialok ang kanilang teknolohiya sa agrikultura.

Kabilang sa interes ng CP Group na pagla­gakan ng puhunan ay babuyan, poultry, pag-aalaga ng hipon at pagkain.

Ikinalugod ng pangulo ang pagbisita ng CG Group dahil ang teknolohiya sa agrikultura ng kanilang mga kompanya ang nais nitong magaya sa Pilipinas. Humanga aniya siya sa mga bagong teknolohiya ng CG Group at nais nitong gawin din ito sa agrikultura ng Pilipinas.

“We’re very impressed with the new techno­logies that you use. I remember you told me that each plant farm you build us different from the last one because you immediately incorporate and adopt new techniques in technology,” anang pangulo.

Matatandaang noong November 2022 ay nangako ang CG Group kay Pangulong Marcos na magdadagdag ng puhunan sa Pilipinas nang bumisita ito sa Thailand.

Inialok ng CG Group na dalhin sa Pilipinas ang kanilang state-of-the-art technology para gawing finished products ang raw materials na mayroon ang bansa para sa potensiyal na export products. (Aileen Taliping)