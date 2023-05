Mga batang petmalu! Sophia Catantan, Antonio Manuel tinusok ginto sa Junior Fencing

NAIHABOL nina Antonio Manuel at Sophia Catantan ang dalawang gold medals para sa Team Philippines matapos manaig sa final day ng 1st Hefeng National Junior Fencing Championships nitong Linggosa New Taipei Municipal Linkou Senior High School sa New Taipei City, Taiwan.

Parehong nanalo ang dalawang pambato ng Pilipinas sa two-day meet, nakalikom ang bansa ng dalawang gold, isang silver at walong bronze medals.

Matapos makalasap ng controversial 13-15 pagkabigo sa Lv Kechen ng Taiwan sa semifinals ng Under-15 women’s individual foil, nag-beast mode si 13-year-old Catantan nang hatawin nito ang 15-4 panalo kontra Liu Zhiyu ng Taiwan sa finals ng U-17 category.

Una munang sumilo si 14-year-old Manuel, incoming Grade 10 student ng Paref Northfield, ng silver medal sa U-17 at saka hinablot ang gold sa U-15 mula sa come-from-behind 15-11 win laban kay Yang Bingyan ng Taiwan.

Maliban kina Manuel at Catantan, ang ibang nagkuwintas ng bronze ay sina Victoria Ebdane sa U-15, Jodie Tan (U-13) at Yuna Canlas sa U-11, Medivh Boy sa U-17, Nicol Canlas (U-13) at Villacin sisters Alyssa sa U-19 at Akirra sa U-7 mixed.

(Elech Dawa)