Maxine emotional sa bachelorette party

Naganap na ang despedida de soltera or bachelorette party ni Miss Universe Philippines 2016 Maxine Medina sa Boracay.

In-organize ng kanyang friends ang naturang party kunsaan nag-enjoy at naging emotional at the same time si Maxine dahil iyon na raw kasi ang mga huling sandali na siya ay isang single woman.

“Feeling so grateful for the most amazing beach party bachelorette surrounded by my dearest family and friends! Thank you to everyone who made this day possible,” caption ni Maxine sa Instagram.

At siyempre, present sa kanyang party ang kanyang bestie and fellow beauty queen na si Ariella Arida.

“Look at what the cat dragged in, I love making memories with you @araarida you are the best of the besties!” caption ni Maxine sa pinost niyang photos nila sa IG.

Na-engaged si Maxine sa kanyang fiance na si Timmy Llana noong April 2022 habang nagbabakasyon sila sa Palawan. Balak pala ni Timmy na sa birthday ni Maxine (May 10) siya mag-propose, pero dahil papasok na raw si Maxine that time sa lock-in taping kaya in-advance na niya ang birthday gift niya rito na isang engagement ring.

Sa October 3, 2023 ang kanilang beach wedding at masusundan ito ng isa namang church wedding on October 10.

Bongga!