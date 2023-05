Lian ayaw na mag-comment about Paolo

Naka-chat namin ang dating Kapuso at EB Babes member na si Lian Paz. Pareho raw silang naging emosyonal ng kanyang partner na si John Cabahug sa graduation ng ikalawang anak niya na si Xalene.

Si Xalene ang bunsong anak niya sa actor na si Paolo Contis. Grumadweyt na ito bilang top honor ng batch nila at ang eldest naman niya, si Xonia na high school na ay academic awardee naman.

Sabi ni Lian, “Hindi namin alam ni John bakit, pero pagbaba galing sa stage, nagkahiwalay kami ng way. ‘Yun pala, pareho kaming emo na nga bigla. Ako, napa-look back kasi. Eh, si John, gano’n din pala. Hindi ako makapaniwala na magha-high school na si Xalene. Si John, baka naiyak kasi, tatlo na high school namin, dami na niyang babantayan.”

Ang isa pang high school nila ay ang anak na babae naman ni John sa former partner. Kasama rin nila sa bahay ang anak na ito ni John.

Very thankful din daw siya sa achievements ng mga anak at ipinagpapasalamat ito sa Diyos. Kasama sa pagiging emotional ni Lian ay ang suporta na meron siya mula kay John mula pa raw bata ang mga anak niya at hindi pa halos nag-aaral.

Aniya, “Super thankful ako kay John, he provided everything para sa mga bata. Kaya ang lagi kong sinasabi sa kanila, mag-aral ng mabuti. Kasi, blessing ang makapag-aral.”

As for Paolo naman, ayaw na lang din magsalita ni Lian lalo na at umuusad na raw ang annulment case nila.

