Kung ayaw, huwag pilitin! Converge dehins hahabulin si Maverick Ahanmisi

Tuluyan nang pinutol ng Converge FiberXers ang paghihintay at hindi na ito interesado sa hinahangad na mapanatili ang serbisyo ng unrestricted free agent guard na si Maverick Ahanmisi.

“We are no longer signing him,” ayon sa isang opisyal ng Converge matapos na hindi makumpleto ang pag-uusap at pakikipagnegosasyon kay Ahanmisi na hindi nagpadama ng indikasyon tumanggap ng alok sa FiberXers.

Ang desisyon ng Converge ay naganap may ilang araw lamang ang lumipas matapos na pumirma ng panibagong kontrata ang mas nakababata nitong kapatid na si Jerrick sa Magnolia.

Napag-alaman na nakahanda ang Converge na bigyan si Ahanmisi ng ‘sizeable offer’ base sa tuntunin ng sweldo at insentibo ng liga.

Gayunman, si Ahanmisi ay hindi nagpakita ng indikasyon na nais nito tanggapin ang alinman sa mga alok na inilagay ng FiberXers sa mesa.

Sa pag-expire ng kanyang kontrata, maaaring magsimula si Ahanmisi na tanggapin ang mga alok ng anumang koponan simula sa Hunyo 6.

Isa na dito ang paglalaro sa iisang koponan kasama ang kapatid.

Isang miyembro ng 2015 rookie class na kinuha sa No. 3 overall ng Rain or Shine, ang 31-year old na Fil-Nigerian ay kwalipikado sa ilalim ng unrestricted free agency rule at maaaring pumirma sa anumang team na gusto niyang lipatan nang walang anumang paghihigpit mula sa kanyang mother club. (Lito Oredo)