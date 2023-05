Kristoffer good provider sa misis at anak

Tinupad ni Kristoffer Martin ang first out of the country trip ng kanyang anak na si Prè sa Singapore.

Gift ito ng Kapuso actor sa anak after ng moving up ceremony ng bata sa school.

Pinili ni Kristoffer ang Singapore dahil may special place raw ito sa kanyang puso.

“First out of the country namin ni AC nung teenagers pa kami is Singapore. Tapos first out of the country ni Prè din dito. Really blessed to have this family trip,” caption ng aktor sa kanyang IG post.

Bumalik daw sa pagiging teenagers ang mag-asawang Kristoffer at AC nang makabalik ulit sila sa Singapore. Muli nilang binisita ang magagandang tourist spots na napuntahan nila noon, pero this time ay kasama na ang kanilang anak.

Happy si Kristoffer na napo-provide niya ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Dumaan man daw sila ng kanyang misis sa matinding problema noon, pero lahat daw ngayon ay naging maayos na.

Dasal ng aktor na magtuloy-tuloy lang daw ang blessings na dumarating sa pamilya niya.

“From Prè’s moving up, sa natapos kong taping, and sa halos every day na pag OT ni AC sa work. Thank you Lord for providing,” sey pa ni Kristoffer. (Ruel Mendoza)