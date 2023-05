Kolehiyala ginawang negosyo pagtatahi ng OOTD

Kamangha-mangha ang isang 20-anyos na college student sa Laguna na ginawang negosyo ang pagtatahi ng mga bonggang OOTD o outfit of the day.

Siya si Margareth Villanueva mula bayan ng Biñan na kasalukuyang 2nd year BS Food Technology sa Cavite State University Main Campus. Ang kanyang raket? Pagtatahi ng mga damit na uso sa mga kabataang mahilig umawra.

Noong 2020, kasagsagan ng pandemya sinimulan niyang itayo ang kanyang negosyo na tinawag niyang Thread and Wear PH.

Sabi ni Margareth sa Abante News, hindi raw talaga niya plano ang ganitong negosyo pero naimpluwensyahan siya ng kanyang mga IG friend.

“Honestly, I didn’t mean to start a business in the first weeks that I am learning how to sew. After a few weeks, I was influenced by my so called “IG-friends” who also have online businesses related to fashion/garments; that is why I established my business as well. That year was also my gap year in college so I literally have nothing to do besides handling my online business.”

Kabilang sa mga OOTD na binebenta niya ay mga handmade clothing at reworked items gaya ng corset, tops, terno, tube, dress, skirts, at marami pang iba.

Isa sa kanyang ginagawa ay pagbili ng mga damit sa mga thrift shop at saka niya ito ina-alter para maging uso ang style.

Sa usapang inspirasyon, may dalawang pangunahing pinagbabasehan si Margareth. Aniya, “Mainly fashion trends or whatever comes to mind on the time I am working/creating garments. I always have been an indecisive person, so I just make things up depending on my mood or some inspiration that came up within that day.”

Oras din ang itinuturing na kalaban ni Margareth habang pinagsasabay ang pagiging college student at business owner.

Bukod dito, grateful din siya sa suporta na kanyang natanggap mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan lalo na noong una itong ni-launch.

Dagdag pa rito, bilang business owner ay masaya si Margareth dahil puro positive feedbacks ang kanyang natatanggap.

“There were only positive feedbacks like ‘Super ganda babe, thank you!’ or ‘Kuhang-kuha mo ‘yung design na sinend ko hehe’ and many more.”

Para sa kanya, ‘in progress’ pa kung maituturing ang kanyang clothing business.

Nag-iwan din ng payo si Margareth sa mga kapwa niya Gen-Z na nagbabalak ding sumuong sa mundo ng business, sabi niya, “Know your target market, manage your time well and do what you want and what makes you happy— that way there will be no days of working, just enjoying what you do best.” (Moises Caleon)