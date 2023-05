Kesa piliin masasamang bisyo! Grandmaster Eugene Torre hinikayat kabataan sa chess

NANAWAGAN si Asia’s first Grandmaster Eugene Torre sa mga kabataan na piliing maglaro ng chess kesa sumubok ng masasamang bisyo katulad ng droga.

Sa kanyang pagbisita kaugnay ng “Isulong Mo with GM Eugene Torre and IM Angelo Young” simultaneous chess exhibition matches sa E. Rodriguez Jr. High School, ipinahayag ni Torre ang kahalagahan ng paglalaro ng chess ng mga kabataan upang magkaroon ng mga mabuting pananaw sa buhay.

“Life is like a game of chess. You always have to make the right moves and follow the rules. If you fail, you get up and try again,” pahayag ni Torre, gumawa ng kasaysayan bilang unang Asian grandmaster dahil sa kanyang mahusay na paglalaro sa World Chess Olympiad sa Nice,France noong 1974.

Ipinaalala din ni Torre, na magiging 71 taon gulang sa darating na Nobyembre, sa mga estudyante ng nasabing paaralan na laging sundin ang three kings sa buhay, ang spiritual king, mental king at physical king.

“Sundin natin itong sinasabing three kings in life. Kapag maayos ang ating spiritual, mental at physical well-being, maayos ang buhay. Kaya natutuwa nga ako na may mga ganitong pagsisikap na ma-promote ang chess sa mga paaralan, lalo na sa mga kabataan,” dagdag pa ni Torre, na nagbigay din ng 15-board simultaneous chess exhibition sa mga piling estudyante at alumni ng nasabing Quezon City public high school.

Sumang-ayon din si Young sa mga naging pahayag ni Torre at pinagdiinan din ang kahalagahan ng pagsusulong ng chess para mas ilapit sa mga tao, lalo sa kabataan.

“Napakahalaga na magkaroon tayo ng mga ganitong pagbisita sa iba’t ibang mga paaralan at magsagawa ng mga ganitong exhibition matches para makahanap pa tayo ng mas madaming mga homegrown talent,” paliwanag ni Young, na una nang iniluklok sa ERJHS Alumni Sports Club Hall of Fame noong 2016.

Nakasama ng dalawa sa pagtataguyod ng chess ang dating Ateneo program director for chess na si IM Idel Datu, na nagbahagi naman ng kanyang kaalaman sa laro.

Pinuri naman nina Torre, Young at Datu sina ERJHS Principal Gina Obierna at ERJHS Alumni Sports Club President Ed Andaya dahil sa kanilang pagsisikap na pasikatin ang chess sa paaralan.

Dumalo din sa nasabing simultaneous exhibition matches sina Sapporo Winter Olympics delegate Marcelo de Guzman ng Batch 72, dating ERJHS Alumni Association President Jess Asistin of Batch 76, Roberto Castor Rover Scouts head Fe Castor-Pangan at nga ASC officers na sina Zeny Castor, Imee Gines, Oliric Lacsamana, Jane Jimenez, Bess Maghirang, Ramon Ypil, Albert Andaya, Richard Nell at Roy Madayag at Ms. ERJHS Alumni Jean Wenceslao.

Naging pangunahing tagapagtaguyod naman ang Batch 70, Batch 76, Batch 81, Batch 82, Camp Pulong Gubat Wave Pool Resort-Batangas at Ping-Ping Lechon.

(Abante Sports)