KDLex Times Square billboard, ginastusan ng mga fan

‘Taob’ ang halos lahat ng mga Pinoy fan group ng mga panatiko ng KDLex love team nina KD Estrada at Alexa Ilacad dahil nagawa lang naman nilang dalhin ang dalawang Kapamilya stars sa Time Square sa New York City.

Kasalukuyang ipinapalabas sa malaking LED billboard ad ang KDLex sa sobrang busy na lugar na ‘yon, kung saan pinu-promote hindi lang ang kanilang pagiging Pinoy artist, maging ang kani-kanilang single, kay KD ay ang ‘Love Lead Us Here’, at kay Alexa naman ay, ‘Stay Right Here’.

Ibinalandra ng KDLEX International Sweethearts sa tweet ang billboard ad. Tila ginastusan ng grupo ng US dollars ang dalawa para lang magkaroon ng billboard ad.

“Let’s all sing: In New York Concrete jungle where dreams are made of. There’s nothin’ you can’t do! Congrats @kdestrada_ @alexailacad, we love you and will always be here for you! KDLEX TimeSquare BILLBOARD. #KDLEX #KDLEXSweethearts.”

Umaapaw sa galak ang puso ni Alexa sa nalasahang oportunidad at nagpasalamat ito sa grupo sa kanyang tweet.

Ani Alexa, “Just a girl with big dreams and her face on Times Square, NYC!? SURREAL. Thank you for this dream come true, sweethearts. @kdlexINTLswhrt gonna show this to all my family & friends!”.

Patuloy pang tweet ng fan group, “You deserve to be seen in this beautiful city with there inspiring big lights. @kdestrada @alexailacad.”

Ayon naman sa isa pang fan na si @MissNeats_, isa sa pinakamalaking billboard ang pinaglagyan sa KDLex.

“The biggest LED BILLBOARD Times Square has ever seen. 40,000 or so daily viewers measured in Times Square. And your face are on it @kdestrada @alexailacad.”

Hindi lang ito ang minsang pagpapaandar ng mga panatiko ng KDLex dahil nagawa na rin nilang maglagay ng malaking billboard ad sa EDSA para lang ipakita at iparamdam ang malaki nilang suporta sa nasabing love team.

Bongga!