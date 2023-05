Kaso ng HIV sa Aklan sumirit, 2 tsugi

Nagtala ang lalawigan ng Aklan ng 26 na bagong kaso ng human immunodeficiency virus (HIV) mula Enero hanggang Marso ngayong­ taon kung saan dalawa ang nasawi dahil sa kumplikasyon.

Dahil dito, 34 na ang nasasawi sa lalawigan dahil sa kumplikasyon ng HIV-Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) mula noong 1986.

Sa ulat, may 501 kumpirmadong kaso ng HIV sa Aklan mula 1986 hanggang Marso nitong 2023 at karamihan dito ay sanhi ng men-having-sex-with men (MSM).

Nitong Marso, umabot sa 2,078 ang nagpositibo sa HIV sa bansa o 35% na pagtaas kumpara sa parehong panahon noong 2022.

Iniulat din ng HIV/AIDS and ART Registry of the Philippines (HARP) na sumipa na sa 114,008 ang kumpirmadong kaso ng HIV sa Pilipinas simu­la nang matukoy ito sa bansa noong 1984.