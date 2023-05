Karanasan sa MVIC Otis 

(Part 2)

Sa unang bahagi nitong artikulong ito, tinalakay ko ang pagpaparehistro ng sasakyan sa MVIC Otis, partikular ang tungkol sa mga kawani na naging bahagi ng proseso.

Base sa aking karanasan at pamantayan, naging maayos naman sila at wala akong maipipintas sa kanila. Nguni’t ang mga tao ay isang bahagi lamang ng proseso. Dapat tingnan din natin ang kapaligiran at ang proseso mismo.

Sa tulong ng Waze, hindi naging mahirap hanapin ang pasilidad. Nagkaroon lamang ng kaunting kalituhan sa mga huling yugto ng biyahe papunta sa pasilidad. Ang kalituhan ay bunsod ng kahinaan ng mga patalastas na nagtuturo kung saan ang pasilidad. Nakita ko rin sa bandang huli na may isang sign na nagsasabi na ito na nga ang pasilidad, nguni’t hindi ito prominente sapagka’t may mga katabi itong ibang mga sign at bahagyang natatakpan ito.

Pagpasok sa loob, panibagong pag-aalinlangan ang nadama ko sa dami ng mga sasakyan na nakaparada. Agad kong naisip kung tama ba ang pinasok kong lugar. Madaling akalain na isang abandonadong lagakan ng mga sasakyan ang napuntahan ko. Hindi agad tanaw ang pasilidad na angkop para sa inspeksyon ng mga sasakyan. Makakatulong ng malaki para sa mga unang beses pupunta dito kung may sapat na mga signs na nagtuturo kung saan ang pasilidad. Maari din namang may sasalubong sa bungad upang tumanggap ng mga tanong at magbigay ng mga direksyon upang magkaroon ng malaking karagdagan sa pagkapanatag ng mga papasok sa pasilidad.

Pagdating sa tanggapan ng LTO sa loob ng pasilidad, gaya ng lagi nating nasasaksihan sa mga tanggapan ng gobyerno ay tadtad ng mga kung ano-anong nakapaskil sa mga bintana, pinto at kung saan mang maaring magdikit. Karamihan sa mga nakapaskil ay, sa pakiwari ko, mga anunsyo na ipinaguutos, kagaya ng tamang proseso na dapat sundin. Meron din namang mga anunsyo na ang pakay ay maiwasan ang mga paulit-ulit na problema at mga sitwasyon. Ang isang halimbawa rito ay ang anunsyo na tanging mga awtorisadong mga kawani lamang ang maaring pumasok sa loob.

Nauunawaan ko ang dami ng kailangang ipaalala sa publiko. Kadalasan, nilalagay ang mga paskil na ito para lamang magkaroon ang mga namamahala ng karapatang sitahin ang publiko. Nguni’t maganda rin sanang makita ng mga namamahala ang mga ito sa punto de vista ng mga mamamayan. Sa dami ng naka-paskil, alin ang kailangang basahin at alin ang maaring hindi na muna basahin? Ang isang dapat laging isinasaalang-alang pagdating sa mga signs ay ang lokasyon nito. Maaring meron at marami ito, nguni’t kung hindi madaling makita ang mga ito, hindi rin makatutulong sa proseso. Tiyak ba tayo na ang mga signs ay madaling maunawaan sa wika at sa anyo ng pagkakasulat? Baka pwedeng ayusin pa.

Kasama rin sa pag-estima sa kapaligiran ng serbisyo ay kung komportable ang mga tumatangkilik sa serbisyo. Kadalasang nagiging katwiran sa kakulangan o kahinaan ng mga pasilidad ay dahil ang mga ito ay gobyerno. At dahil gobyerno, kadalasang sinasabi na kulang sa budget. Nguni’t kung tama ang intindi ko, ang mga MVIC o motor vehicle inspection centers ay pribado. At sila ay kumikita para sa serbisyong ginagampanan nila. Dahil dito, maari sigurong maglagay ng isang lugar kung saan maaring maghintay ng komportable—naka aircon, hindi sa lugar na ang nilalanghap mo ay usok ng mga sasakyan, may maayos na mga upuan, may internet, may bilihan ng mga makakain o maiinom.

Pagandahan na ng serbisyo ang labanan ngayon. Sana makita natin ang pag-abante pa lalo ng mga serbisyong pampubliko. At sana, maparamdam natin sa taong-bayan na pwede naman pala.