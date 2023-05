Jennylyn todo paseksi para kay Xian

Balik trabaho na si Jennylyn Mercado, matapos mabuntis, manganak, at alagaan siyempre ang pamilya niya.

Kasagsagan ng taping ng ‘Love. Die. Repeat.’ serye nila ni Xian Lim noong mabuntis nga siya. At kinailangan nga niyang iwan ang showbiz, dahil hindi madali ang pagbubuntis niya, at total bed rest nga dapat ang eksena.

At siyempre, bonggang-bongga ang pag-welcome agad sa kanya ni Xian, na agad-agad nag-post sa Instagram story ng photo nila.

“Day 1. Love. Die. Repeat,” sabi ni Xian na may emoji ng puso, bungo at repeat.

At bongga talaga si Xian, na kahit kanino mo i-partner, nagbi-blend siya, ha! Kitang-kita agad na may chemistry ang looks nila ni Jennylyn.

Hindi nga raw kasi nalalayo si Xian kay Dennis Trillo, kaya kapag pinagtabi sina Xian at Jen, para ka ring nakakita ng tunay na magdyowa.

Siyempre, balik alindog din kasi si Jennylyn, na sabi nga ng mga co-star niya, parang hindi naman nabuntis, nanganak, eh. Wala nga raw bakas na lumobo siya, dahil pagkaseksi-seksi nga nito ngayon.

Kasi nga ‘di ba, pinaghandaan talaga ni Jen ang pagbabalik sa serye nila ni Xian, na todo gym, bisikleta, diet din siya, na sinamahan pa siya ng mister niyang si Dennis, para mas ganahan sa balik alindog program.

Na dapat lang naman, dahil si Xian kasi, alam naman natin kung gaano kaaktibo sa pagpapaganda ng katawan, ‘di ba? So, sa mga photo nila na magkasama, kering-keri at match na match nga ang mga itsura nila.

Anyway, hindi rin naman nagpakabog si Dennis, dahil tuloy-tuloy lang ang taping niya ng ‘Love Before Sunrise’ kasama sina Bea Alonzo at Andrea Torres. At day 16 na nga raw sila, ha!