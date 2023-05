Ilang sports clinic inilunsad ng Milo

Inilunsad ng MILO, ang nangungunang chocolate malt milk beverage sa bansa, ang Sports Clinic Program nito noong Mayo 7 sa mga Ayala Malls sa buong bansa.

Ang launching event ay naganap sa anim na iba’t ibang Ayala Malls at binuksan sa bawat magulang at bata na gustong malaman ang higit pa sa kung aling sport ang maaaring interesado silang gawin ngayong summer.

Dinisenyo upang bigyan ng husay at pagyamanin ang mga batang atleta, ang mga programang ito ay naglalayong magbigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga kampeon sa palakasan sa pamamagitan ng ekspertong coaching at mga nangungunang pasilidad.

Sa panahon ng paglulunsad, natukoy ng mga nanay ang benepisyo at dahilan kung bakit gusto nilang i-enroll ang kanilang mga anak sa MILO Sports Clinic Program at ang nangunguna sa listahan ay ang mga pagpapahalagang natutunan nila sa sports tulad ng disiplina, pakikipagkaibigan at sportsmanship.

Isinasama nila ang kanilang mga anak na maglaro ng sports hindi lamang para sa mas mataas na pisikal na aktibidad kundi para matulungan din ang kanilang mental na lakas.

Ibinahagi ni Pat Fernandez, isang ina na dumalo sa launch event, na sinubukan ng kanyang mga anak ang chess, swimming at football dati.

“Nakaka-inspire sa mga bata na makita ang mga pros at medalists sa aksyon. Pagkatapos ng kaganapan, ang mga bata ay nagsimulang manood ng higit pang mga bagay na may kaugnayan sa sports sa Netflix upang kopyahin ang higit pang mga galaw bago ang kanilang aktwal na klase ng pagsubok,” sabi nito.

Iniaalok ng MILO Sports Clinic Programs ang malawak na hanay ng mga aktibidad na tumutugon sa iba’t ibang disiplina sa palakasan, kabilang ang football, basketball, athletics, swimming at marami pa sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa mga kilalang sports academies at mga may karanasang coach. (Lito Oredo)