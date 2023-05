Hiwalayan ng LizQuen, trending

Tulad ng inaasahan, parehong trending sa Twitter ang hashtags na #LizQuen at #Ogie.

Ang dahilan, ang pagri-reveal ng dating talent manager ni Liza Soberano na si Ogie Diaz sa vlog nito na break na raw ang aktres at si Enrique Gil.

Ayon kay Ogie, “Ang nakarating sa atin, hiwalay na sina Enrique Gil at Liza Soberano. Hindi ko alam kung pareho nilang gusto ‘yon, pero ang nakarating sa atin ay choice ni Liza na tutukan muna ang kanyang career programming, kaya ending na nga raw ang relasyon nila ni Enrique.

“Sana hindi totoo na hiwalay na sila. Kung mayroon mang hindi pagkakaunawaan, sana ma-patch nila, ilang taon din sila, eight years? Sayang din ‘yon. Ang importante naman sa isang relasyon ay nag-end up kayo as friends o kung hindi man, civil.”

Natural na kung totoo nga ang balitang ito, isang napakalungkot na balita ito sa LizQuen fans. Pero sa pagbabasa namin ng mga comment, kaya rin nag-trending pati ang pangalan ni Ogie ay sa dahilang marami sa fans ng LizQuen ang hindi naniniwala sa balitang ito ng dating manager ni Liza. May iba naman na nagsasabing hindi raw dapat kay Ogie nanggaling ang balita.

Sabi naman ng ibang netizen, “Unless sina Liza at Quen ang nagsabi, do’n pa lang ako maniniwala.”

Pero may mga nagdedepensa rin kay Ogie at nagsasabi na natural lang daw na ibalita niya ito dahil ang style ng vlog niya ay showbiz news at may pinanggalingan naman na source.

At ang tatay ni Liza ay may post din sa kanyang Facebook account. Hindi na namin ito makita, pero may nakapag-screenshot at ang status niya, “Kaya dumadami taong mga nagba-vlog kasi dami mga oto oto… maski wala namang hard facts pinapatulan.”

Base sa mga comment, ipinagpapalagay ito ng netizens na tila reaksiyon daw sa isiniwalat nga ni Ogie sa dati niyang alaga.

Hiwalay o hindi… abangan na lang natin ang susunod na kaganapan.