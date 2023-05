Food rider na naka-bike nagpaantig sa mga netizen

Umani ng nakakaantig na mensahe online ang larawan ng isang food rider na talaga namang todo kayod kahit pa bisikleta lamang ang gamit.

Ibinahagi ito ni Johnny Bukol sa kanyang Facebook account kalakip ang caption na, “Umiyak kalang kuys pero wag na wag kang susuko, nakikita ni God Struggles natin.”

Makikita sa uploaded picture ang isang Food Panda rider na sumisikad sa ilalim ng tirik ng araw kung saan mapapansin din ang pagpunas niya sa kanyang mga mata na tila umiiyak.

Humakot ang naturang post ng higit 400k reaction at libo-libong comment mula sa madlang pipol.

Sabi ni Tatsuno Angela, “Parang minsan ako..Natutulala nlang habang nag da-drive,tutulog nlang minsan luha..”

“Ganyan tlga hnd mo maiwasan hbng nsa biyahe ..na masasabi mo bqt ganito buhay ko..kung inayos ko lng pag aaral..pero tapos n nka lipas na ..kya kht anu hirap kakayanin … sa mga student na pinag aaral cla …mag sumikap kau…hbng may nag papaaral…hnd sapat ang diskarte lng dpt my diploma din.. laban ng…” pagbabahagi ni Patrick Jhon Colis Carane.

Saad naman ni Enairolg Yba, “Ok lng umiyak pg npapagod at nahihirapan kana..basta wag na wag kang susuko. God is good all the time.”

Tila naka-relate rin si Elvie Ramos Dimla-Reyes, “I feel you kuya ganyan din ako nung time ngdedeliver ako minsan may mga taong sobrang liit ng tingin sau..Pero laban lang..Lahat ng pagtitiis meron kasaganaan na darating..GodBlessYou..”

Talaga namang saludo sa mga kababayan nating lumalaban ng patas lalo sa paghahanap-buhay. (Moises Caleon)