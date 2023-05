Dating US First Lady tinamaan ng dementia

Kinumpirma ng pamilya ni ex-US President Jimmy Carter na tinamaan ng dementia ang asawa nito na si dating First Lady Rosalynn Carter.

Sa isang pahayag,­ sinabi ng pamilya Carter na masaya namang namumuhay ang 95-anyos na dating Unang Ginang kapiling ang 98-anyos na asawa at ine-enjoy ang spring sa Plains, Georgia at pagbisita sa ilang mahal sa buhay.

Samantala, sinabi ng pamilya Carter na inilantad nila ang kalagayan ng dating First Lady para maiwasan ang anumang tsismis ukol sa kalagayan nito.

“We do not expect to comment further and ask for understanding for our family and for everyone across the country serving in a caregiver role,” ayon sa pahayag.