Dagdag pensiyon sa mga beterano inaprub

Makalipas ang halos tatlong dekada, makatatanggap na ang mga beteranong may kapansanan ng mas mataas na buwanang disability pension matapos ratipikahan ng Senado ang bicameral conference committee report hinggil sa panukalang batas na magpapataas sa mga benepisyo ng mga beteranong sundalo at kanilang mga dependent.

Sinabi ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada, principal author at sponsor ng Senate Bill 1480 at chairperson ng Senate Committee on National Defense and Security, maitutuwid na ng gobyerno ang malaking kawalan ng hustisya at mabibigyan na ng karampatang dignidad, respeto at pangangalaga ang mga beteranong may kapansanan.

Ang disability base rate ay itataas sa P4,500 mula sa kasalukuyang P1,000 o pagtaas na 350 porsyento. Ang mga kasalukuyang tumatanggap ng P1,700 na may pinakamataas na disability ratin­g ay tatanggap ng P10,000 o pagtaas ng P8,300 na katumbas ng 488 porsyento. Ang buwanang pensiyon na P500 para sa asawa at bawat menor na edad na anak ay iaangat sa P1,000.

Halos walang pagkakaiba ang mga probisyon ng Senate Bill No. 1480 at House Bill No. 7939 na mag-aamiyenda sa Republic Act 6948 dahil sumang-ayon ang mababang kapulungan na gamitin ang bersiyon ng Senado bilang working draft, sabi ni Estrada.