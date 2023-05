Christopher Yue, Angelito Guloya ginto sa 1st Asian Para Tenpin Bowling

AGAD nagtala ng kasaysayan ang Pilipinas sa pagwawagi nito ng isang ginto, isang pilak at isang tansong medalya sa ikaapat na araw ng 1st Asian Para Tenpin Bowling Championships sa Hong Kong.

Ang gintong medalya ay naihatid ng doubles pair nina Christopher Yue at Angelito Guloya sa TPB9+TPB9 (lower amputee).

Sina Yue at Guloya ay nagtala ng 2,302 pinfalls, 54 pins na pangunguna sa pares mula sa Singapore (2,248) at 235 pins na mas mahusay kaysa sa third placer na India (2,067).

Nakakuha naman ng pilak sina Jaime Manginga at Augusto Hernandez sa TPBB+TPB8 (wheelchair category), habang ang tandem nina Kim Ian Tan Chi at Samuel Matias ay nakakuha ng bronze sa TPB10+TPB10 para sa upper amputee category.

Sa kasalukuyan ay nakakuha na ang mga Pinoy kegler ng dalawang ginto, dalawang pilak at dalawang tansong medalya sa torneo.

(Lito Oredo)