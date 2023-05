Bulakenya accountancy student pak na pak sa make-up negosyo

Sabi nila, isa ang beauty industry sa negosyo na kapag pinasok mo ay hindi ka malulugi dahil lahat ng tao ay bet magpaganda at magpa-fresh. ‘Yan din ang paniniwala ng Bulakenya student na ito na nag-push maglabas ng sarili niyang cosmetics business.

Ito ay ang ‘Canjie Cosmetics’ na naitayo noong 2022. Pag-aari ito ni Canjie E. Marcelo, 20-anyos mula Malolos City. Siya ay kasalukuyang 2nd year BS Accounting Information System student sa Richwell Colleges Incorporated.

Marami umanong naging factor kung bakit ito ang naisipang negosyo ni Canjie. Kwento niya sa Abante News, “Honestly, ang hirap talaga magisip ng inenegosyo sa panahon ngayon, dahil una sa lahat ang magiging puhunan ang iisipin mo kapag magtatayo ka ng negosyo. Sa kagustuhan kong magkanegosyo nagresearch ako ng mga bagay bagay na talagang uso, swak sa budget ng mga bebentahan ko, at syempre yung maliit lang na puhunan ang ilalabas ko bilang seller, at napadpad ako sa negosyong to dahil narin sa impluwensya ng isang matatawag kong kaibigan.”

Ilan sa mga produkto na kanyang ibinebenta ay magic lip balm, lip gloss, lip tint, and matte tints, clay blush, at hair sleek na kanya ring ino-offer para sa rebranding at retailing.

Bilang estudyante at negosyante, dama ni Canjie ang hirap. Aniya, “Hindi sya madali, dahil unang una may parttime job ako, then schooling and also this busines. Nahahandle ko sya through the use of proper Time Managing, setting a weekly plan, at dapat sasamahan mo to ng sipag, tyaga, determinasyon, at DASAL.”

Ganoon na lang din ang pagpapasalamat ni Canjie sa kanyang mga suki na patuloy na bumibili at sumusuporta sa kanyang mga produkto dahil malaki ang naitutulong nito sa kanya lalo na sa pampinansyal.

“Malaki talaga ang naitutulong nito sakin dahil dito po ako kumukuha ng allowance ko for school, mga books na kailangan ko and other expenses kasama na ang konting luho hehe char.”

Bukod dito, para sa kanya, ang sikreto sa pag-abante ng kanyang negosyo ay ang palagiang paghingi ng guidance sa Panginoon. Hirit pa niya, “Siguro po yung pagiging Responsable mo bilang isang Seller, Trustworthy, Magaling makisama and syempre dapat laging Center si God dahil all along the journey sya yung naging tulay ko at patuloy na nagguguide sakin para magpatuloy pa ako.”

“Ihanda mo ang sarili mo sa napakaraming problema lalo na sa mga slow moving na products, paganahin ang imagination and curiosity dahil bilang accountancy student masasabi kong ang cosmetics ay nakakayaman hahahaha,” payo pa ni Canjie. (Moises Caleon)