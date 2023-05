Brodkaster todas sa tandem

Patay ang isang palaban na brodkaster matapos itong pagbabarilin ng riding-in-tandem sa Calapan City, Oriental Mindoro kahapon nang madaling-araw.

Dead on the spot sanhi ng tinamong dalawang tama ng bala sa dibdib ang biktimang si Cresenciano ‘Chris’ Aldovino Bunduquin, 50-an­yos, may-ari ng MUX online radio sa Calapan City at host ng programang ‘Balita at Talakayan’. May programa rin ito sa DWXR 101.7 Kalahi FM sa nasabi ring lungsod.

Sa ulat ng Police Regional Office (PRO)-Mimaropa, lumitaw na nakaabang na ang mga suspek bago pa man magbukas ng kanyang tindahan ang biktima sa kahabaan ng C5 Road, Barangay Sta. Isabel ng nasabing lungsod bandang alas-4:20 nang madaling-araw.

Tinapatan ito ng mga suspek, bumunot ng baril ang backrider at pinagbabaril ang biktima saka sila tumakas sa lugar.

Samantala, isa sa mga suspek ang nasawi nang habulin sila ng anak ng biktima at aksidenteng mabunggo ang motorsiklo ng mga ito. Iniwan ito ng isa pang suspek at tumakas dala ang sasakyan.

Kasabay nito, sinabi ni Philippine National Police-Public Information Office (PNP-PIO) chief Brig. General Redrico Maranan na bumuo na ang pulisya ng Special Investigation Task Group (SITG) para tutukan ang imbestigasyon sa kaso.

Inatasan na rin aniya ni PNP chief General Benjamin Acorda Jr., ang PRO 4-B at Calapan City Police Station na gawin ang lahat para matukoy ang mga suspek at utak ng krimen.

Nakikipag-ugnayan na rin si Maranan, na siyang ring focal person ng Presidential Task Force on Media Security (PTFoMS), sa pamilya ni Bunduquin at mga kaibigan nito sa media para sa karagdagang impormasyon na makatutulong para maresolba ang kaso.

Kinonenda ng Oriental Mindoro Media Club (OMMC) ang sinapit ng biktima na anila ay lantarang pagsupil sa kalayaan ng pamamahayag. Kilalang kritiko ng ilang opisyal ng lokal na pamahalaan si Bunduquin at paborito nitong sahog sa kanyang programa ang mga iregularidad umano ng mga ito

Samantala, nag-alok ng P50,000 reward ang Presidential Task Force on media Security (PTFoMS), para sa makakapagbigay ng impormas­yon sa gunman ng brodkaster.

Ayon kay PTFoMS Usec. Paul Gutirrez, si Bunduquin ang sumunod kay Percival ‘Percy Lapid’ Mabasa na pinatay na radio blocktimer simula Oktubre ng 2022. (Edwin Balasa/Ronilo Dagos)