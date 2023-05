Bed scene nina Jodi, Joshua makalusot kaya sa free TV?

Kung naloka ang viewers sa kissing scene ng characters nina Jodi Sta. Maria at Joshua Garcia sa episode 2 ng ‘Unbreak My Heart’, mas naloka sila sa episode 4 na pinalabas noong Tuesday sa Viu, iWantTFC, at GMANetwork.com.

Dinala ni Renz (character ni Joshua) si Rose (character naman ni Jodi) sa kanyang kuwarto kung saan may intimate na nangyari sa kanilang dalawa.

Kahit sa streaming apps pa lang lumalabas ang nasabing episode ay pinag-usapan agad ito ng netizens lalo pa’t first time ni Joshua na magkaroon ng bed scene.

May netizen nga na nagtanong kung puwede ba sa free TV ang gano’ng eksena?

“Grabe, grabe ang mga intimate scenes nina Ate Jodi and Joshua sa #UnbreakMyHeart Ep4! Hot, intense, passionate… Eere ba ito sa Free TV?!?!”

“Grabe ang ‘Unbreak My Heart’ higop-na-higop ni Joshua si Jodi.”

Pinuri naman ng viewers ang confrontation scene ni Vangie (character ni Eula) kina Rose at sa anak niyang si Renz nang mahuli niya ang mga ito sa kwarto.

“Nalunod ako sa emotions nilang tatlo, penge salbabida. It was too intense and raw. Talagang if nandon ka sa situation na ganito, mapapaalis ka nalang. This anarchic convo between renz and her mom speaks volume. Grabe Ms. Jodi, Ms. Eula, and Joshua galing!”

“Ayyyy grabe itong Jodi-Eula confrontation in #UnbreakMyHeart. Amor meets Amor. Philippine TV moment ito! Pero grabe sa intensity ang sagutan nina Ms. Eula and Joshua! 6 years after their ‘The Good Son’, Josh has come a long way as an actor! Mas intense!!!”

Aabangan sa mga susunod na episodes ang paghahanap ni Rose sa kanyang anak kay Matt (character ni Richard Yap) na si Xandra (character ni Gabbi Garcia) at kung papaano magkukrus ang landas nina Renz at Xandra.

Bonggels!