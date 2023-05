2 kagawad na tinik sa eleksyon iniligpit

Sinisilip ng pulisya kung may kinalaman sa darating na eleksyon sa barangay ang pamamaslang sa dalawang kagawad sa magkahiwalay na insidente sa Sultan Kudarat at Maguindanao del Sur.

Ayon kay P/Maj. Davies Dulawan, hepe ng President Quirino Municipal Police Station, unang tinambangan ng riding-in-tandem si Kagawad Mahadi Khalipapa ng Barangay Malingon, President Quirino, Sultan Kudarat habang lulan ito ng motorsiklo at angkas ang asawa sa Purok 6, Barangay Malingon noong Mayo 28.

Dead on the spot ang kagawad habang patuloy na ginagamot sa hindi binanggit na pagamutan ang asawa nito para sa kanyang kaligtasan.

Ayon kay Police Lt. Amer Hussein Disomangcop, hepe ng Paglat MPS, nagpapahinga sa kanyang bukid pasado alas-tres nang hapon noong Martes nang barilin at patayin ng hindi pa kilalang suspek si Kagawad Nasser Mangetog Labay, 54-anyos ng Barangay Damalusay, Paglat, Maguindanao.

Sa ngayon ay blangko pa ang pulisya sa motibo at pagkakakilanlan ng mga suspek pero hindi nila isinasan­tabi kung may koneksyon sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa Oktubre ang dalawang krimen. (Edwin Balasa)