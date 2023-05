Wesley So pumanglima sa Norway Chess Blitz

Nagtala ng dalawang sunod na draw si Super Grandmaster Wesley So sa last two round upang lumanding sa fifth spot sa katatapos na Norway Chess Blitz 2023 na nilaro sa The Stavanger Region, Norway.

Nakalikom si 29-year-old So ng limang puntos sa 10-player single round robin tournament na pinagkampeonan ni GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan na may anim na puntos.

Nakipaghatian ng puntos si Cavite-born So kay reigning World No. 1 player GM Magnus Carlsen ng Norway sa eighth at penultimate round.

Ganun din ang resulta ng laro ni former Philippine Chess team star player So kay Norwegian GM Aryan Tari sa ninth at final round.

Kaparehong puntos ni So sina GM Hikaru Nakamura at GM Fabiano Caruana na mga teammate niya sa USA squad.

Subalit matapos ipatupad ang tiebreak points ay nasilo ni Nakamura ang fourth place, habang pang-anim si Caruana. (Elech Dawa)