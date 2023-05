Villar brinaso Maharlika bill

Sumiklab ang mainit na debate sa Senado noong Lunes nang hatinggabi harangin ni Senador Mark Villar ang pakiusap ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III na mabigyan pa sila ng isang araw para mabusisi sa plenaryo ang Maharlika Investment Fund (MIF) bill.

Dalawang oras nang binubusisi noon ni Pimentel ang Maharlika Investment Corp., ang board of directors, at ang detalye ng implementasyon ng investment fund, nang makiusap ito kay Senate President Juan Miguel Zubiri na isuspinde muna ang kanyang period of interpellation at ipagpatuloy sa sesyon nitong Martes.

“This is a good point in the measure to suspend the interpellation so we can start tomorrow on a new topic, which is now the fund. So tapos na tayo sa corporation, then we need to talk about the fund, which is being managed by the corporation,” paliwanag ng minority leader.

Agad naman kinontra ni Villar ang hirit ni Pimentel at nagmosyon na isara na ang period of interpellation.

“I object. I think we’ve debated this extensively and I’ve answered all the interpellations. And without prejudice to the amendments being proposed, I’d like to object and move to close interpellation,” ayon sa anak ng pinakamayamang tao sa Pilipinas.

Nagpaliwanag pa si Zubiri na nakaiskedyul sa sesyon nitong Martes ang turno en contra ng mga senador, period of amendments at ang posibleng pagpapatibay ng panukala sa ikalawa at ikatlong pagbasa.

Nagdebate pa sina Zubiri at Pimentel tungkol sa Senate Rules hinggil sa extension ng interpellation period hanggang sa isulong na lamang ni Majority Leader Joel Villanueva na pagbotohan na lamang kung sino ang pabor o kontra sa kagustuhan ni Pimentel. Natalo ang minorya sa botong 2-11.