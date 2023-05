Villafuerte tinukuran BI Modernization bill

Tinukuran ni Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte ang panukalang modernisasyon ng Bureau of Immigration (BI) na hindi lamang umano magreresulta sa pagbili ng mga makabagong kagamitan kundi magpapataas din sa serbisyong maibibigay ng mga immigration officer.

Ginawa ni Villafuerte ang pahayag matapos na aprubahan ng Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang BI Modernization law (House Bill 8203).

Sinabi ni Villafuerte na sa ilalim ng panukalang batas ay magkakaroon ng upskilling ng mga tauhan ng BI sa pamamagitan ng career advancement programs. Itataas din ng sahod ng mga immigration officer.

“(The measure will) professionalize the immigration service by instituting a rigid system of screening and selection of immigration officials and employees and promoting their development,” sabi ni Villafuerte.

Aamyendahan ng panukala ang Philippine Immigration Act of 1940 (Commonwealth Act 613), na isa umano sa pinakalumang batas ng bansa, ayon kay Villafuerte.

Ayon kay Villafuerte dahil sa mas madaling pagbiyahe ay dumami ang bilang ng mga cross-border crimes gaya ng drug at human trafficking, prostitusyon, illegal recruitment at maging financial crimes.

Si Villafuerte, kasama ang tatlo pang kongresista ay naghain ng HB 274, na isa sa anim na panukala na pinag-isa at naging HB 8203.

(Billy Begas)