Susuwagin Nuggets! Jimmy Butler, Miami biyaheng NBA Finals

HILAHOD, pero tuloy sa NBA Finals ang Miami Heat ni coach Erik Spoelstra.

Umiskor ng 28 si Eastern Conference finals MVP Jimmy Butler, rebelasyon ang 26 points, 10 rebounds ni Caleb Martin at sinipa ng No. 8 Heat ang No. 2 Celtics 103-84 sa Game 7 Lunes ng gabi sa Boston.

Kahit ang maingay na home crowd ng Celtics sa TD Garden, hindi nakaapekto sa biyahe ng Heat sa Finals – pangalawa sa huling apat na seasons.

Game 1 sa Biyernes (araw sa Manila) sa Denver. May 22 pa naghihintay ng makakabalugbugan sina Nikola Jokic, Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope matapos walisin ang Lakers sa WCF.

May 12 points, 10 rebounds pa si Bam Adebayo sa Miami, nakabawi matapos mabura ang 3-0 lead at masagad sa deciding game. Bigla, nasa masagwang sitwasyon ang Heat – nanganib maging unang team na biktima ng 0-3 comeback sa seven games sa NBA playoffs.

Unang eighth seed ang Heat na bibiyahe sa championship pagkatapos ng 1999 Knicks.

“As a team, we talked about going and getting a tough one on the road. We did just that,” ani Butler. “But we’re not satisfied. … (But) we’ve got one more to get.”

Nagsumite ng 18 points si Game 6 hero Derrick White sa Celtics. Natapilok si Jayson Tatum sa first play lang at nagkasya sa 14 points, 11 rebounds.

(Vladi Eduarte)