Sulit basketball clinic sa Amerika

Happy ‘Swelday’ sa ating lahat lalo na sa mga nagtatrabaho.

Inabutan tayo dito sa Los Angeles Airport (LAX) sa paggawa ng column para sa Defense Minister. Dalawang state din ang pinagdausan ng 1-day basketball clinic natin. Isa ang Carson at ang pangalawa naman ay sa Portland.

Overwhelming ang pagtanggap sa atin dito sa LA at lalo na sa lugar ng Portland, Oregon. Nais ko munang pasalamatan ang mag-asawang Cristina at Ernesto Naves ng Hilton-Glendale na siyang nag-accomodate sa akin sa pagtira sa hotel at hanggang Canopy Hotel Portland Downtown.

Sa lugar ng Portland, ang mag-asawang Ed at Lyra Venaglia ang siyang super sipag na nag-asikaso ng aking 1-day basketball event sa East Portland Community Center.

Pangalawa ang mag- asawang Andrei at Aura Amparo na nagtawag ng mga batang gusto pang matuto mag-basketball.

At siyempre ang mga Legends ng Fil-Am Portland na sina Corrie at Rudy Lalangan at makisig na si Fred Asa na kapitbahay namin dati sa Leon Guinto, Manila.

Itong event na ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa tulong ng aking super bait na kaibigan na si Rosid Chua ng ARKO FOODS Los Angeles, California at ang sister ko na si Pam Codiñera.

Salamat sa suporta sa big boss ng FedEx na si Noel Sara.

Salamat ulit sa Los Angeles at Portland fans, kita-kits next year sa pagpunta naming mga Legends.