Santacruzan nangabog sa New York City

NEW YORK CITY – Idinaos sa kauna-unahang pagkakataon ang Pinoy tradisyon na Flores de Mayo sa Queens, New York City.

Dinaluhan ng ibat-ibang Filipino Community ang ang pagdiriwang na pinangunahan ng Church of the Ascension sa Elmhurst Queens kung saan nakatira ang malaking papulasyon ng mga Filipino.

Nagningning ng mga Reyna Elena ng Santacruzan matapos na iprusisyon sa mga kalsada sa Queens ang mahabang Santaruzan na dinaluhan ni New York Consul General Senen Mangalile.

Ayon kay Mangalile natutuwa siya dahil buhay na buhay sa New York ang Tradisyon ng mga Pinoy.

Pinasalamatan niya ang Filipino Community na nag-organisa ang pagdiriwang sa pahintulot na rin ng Church of the Ascension na pinamumunuan ni Father Anacleto Asebias Jr na isa ring Pinoy.

Sinabi ni Asebias na malaking bagay para sa mga kabataang pinoy sa New York na makita ang ang tradisyong ito para menatili at manatiling buhay ang tradisyon ng Flores Ge Mayo.

Pinangunahan ni Father Anacleto Asebias Jr (pangalawa sa kaliwa ) ng Church of the Ascension at New York Consul General Senen Mangalile ( Pangalawa sa Kanan) ang kauna-unahang Santacruzan sa Queens New York City (Dave Llavanes Jr.)