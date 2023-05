Ryan Noda, Athletics inilampaso Braves

Nag-deliver ng three-run homer si Ryan Noda sa fifth inning at nilampaso ng Oakland Athletics ang Atlanta Braves 7-2 Lunes ng gabi.

Diniskaril ng A’s ang balik ni Braves ace Michael Soroka mula dalawang magkahiwalay na Achilles tendon injuries. Nalusutan ng four runs at five hits sa six innings si Soroka.

Bumalik din si Oakland right-hander Paul Blackburn mula injury list (napunit na kuko ng pitching hand) at naka-strike out ng anim, may dalawang walks na nakapaloob sa binigay na apat na hits at isang run sa four innings.

Kinamada ni Lucas Erceg ang tatlong shutout innings, walang pinalusot na hit at may apat na strikeouts para ilista ang unang major league win.

Pinalipad ni Braves slugger Matt Olson ang 17th homer niya sa eighth mula kay Shintaro Fujinami pero sa bottom half ay sumagot ang Oakland ng RBI singles mula kina Ramon Laureano, Shea Langeliers at Jace Peterson tungo sa 7-2. (Vladi Eduarte)