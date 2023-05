Robin Hood kumaripas

HINABLOT ng magkakamping Robin Hood at Magtotobetsky ang 1-2 finish sa katatapos lang na Philracom Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Sinakyan ni jockey Jomer Estorque, ipinuwesto nito sa pangalawa sa largahan si Robin Hood habang nasa unahan ang matulin sa arangkadahan na si The Accountant.

Abante ng kalahating kabayo si The Accountant kay Robin Hood sa unang kurbada, nasa tersero naman si Charm Campaign at pang-apat si Runawayfromrosenot.

Kumaripas hanggang tatlong kabayo si The Accountant pero pagsapit ng far turn at naagaw na ni Robin Hood ang unahan at maging si Runawayfromrosenot ay rumeremate na rin.

Pagdating ng rektahan ay nangunguna na si Robin Hood ng dalawang kabayo ay sumasagitsit naman ang kakampi nitong si Magtotobetsky.

Nanalo si Robin Hood ng may limang kabayong agwat sa pumangalawang si Magtotobetsky.

Nilista ni Robin Hood ang 1:38.6 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Leonardo Javier, Jr. ang P10,000 added prize.

Segundo ang kakampi ni Robin Hood na si Magtotobetsky, tersero ang kabayong Bombay Nights habang pumang-apat si Charm Campaign sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

(Elech Dawa)