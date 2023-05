Puntod sa panaginip 

Ano po ang meaning ng panaginip kung saan nakakita ako ng puntod? Napanaginipan ko kasi na ‘yun nga, nagpunta ako sa isang lugar, noong una hindi ko akalain na sementeryo, pero nung nakita ko ‘yung puntod ng tatay ko, doon ko naisip na sementeryo pala ‘yung nilakaran ko.

Sa panaginip ko pang dinalaw ko siya at may dala akong bulaklak na nilagay ko dun sa puntod. Parang may gusto akong sabihin sa kanya pero ‘di ako makapagsalita.

Mich

Tunay ngang nakakatakot ang mga bagay na may kinalaman sa namatay o ‘yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw na sa mundong ito, pero ang mga panaginip na tungkol sa sementeryo ay mayroong dalang magandang pangitain lalo na sa mga kahilingan mo.

Maaaring magdala ito sa iyo ng pag-aalala o takot dahil nga naman sino ba sa atin ang gustong mag-isang pumunta sa sementeryo?

Pwede ring nami-miss mo ang mahal mo sa buhay na malayo na sa iyo ngayon, kahit hindi ito ang tatay mo. Maaaring bago mo ito mapanaginipan ay sumagi sa isip mo ang mga taong nagbigay saya at inspirasyon sa ‘yo noon pero hindi na ngayon.

Nangangahulugan din ito na may malalim kang iniisip, at may punto sa buhay mo na hindi ka masaya.

Kahit na pakiramdam mo ay maayos naman ang lahat ng aspekto ng iyong buhay ngayon gaya ng career, love life, negosyo, o iba pa, meron ka pa ring hinahanap.

In general, ang mga graveyard ay sumisimbolo sa mga pagbabago na nagaganap sa buhay mo.

Balikan ang mga nanagyari sa iyo recently, meron ka bang kabiguan, pagkatalo, o pagkalugi? Maaaring ang mga emosyon na iyong naramdamam ay nakapag-ambag din para sa panaginip mong ito.

Pero, tulad ng sinasabi kanina, merong positive omen ang panaginip na ito, sinasabi rin kasi ng panaginip na ito na anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon ay magkakaroon ng positibong bunga.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com