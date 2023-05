PNP kinakapa banta sa SONA ni PBBM

Sinimulan na ng Philippine National Police (PNP) ang paglalatag ng seguridad sa ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., ngayong Hulyo.

Ayon kay PNP chief General Benjamin Acorda Jr., pagsasamahin nila ang mga intelligence report ng PNP at iba pang law enforcement agency para pag-aralan ang lahat ng posibleng maging banta sa SONA ng Pangulo.

“Preparations on the ground are in full swing for us to ensure that the staging of this event will be peaceful and orderly. All information relevant to security matters are being seriously evaluated,” ani Acorda.

Aniya, kabilang sa pinaplantsa nilang seguridad ang lahat ng maaaring maging scenario sa loob at labas ng Batasan Pambansa kung saan ilalatag ng Pangulo ang nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na taon gayundin ang mga plano ng pamahalaan sa hinaharap.

Samantala, sinabi ni Acorda na isinasapinal pa nila kung gaano karami ang itatalagang pulis sa Batasan Pambansa at ilang bahagi ng Metro Manila para matiyak ang kaayusan ng paligid.

“Expect the PNP to maximize the utilization of all its available resources to ensure the peaceful and orderly staging of this event,” dagdag ni Acorda.

Nilinaw din ng PNP chief na hindi pagbabawalan ang mga raliyista na magdaos ng kanilang protesta pero maaari lang nila itong isagawa sa mga freedom park na itinatakda ng batas.

Tiniyak din niya ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa mga demonstrador.

“We will also reach out to representatives of all groups who are planning to stage protest rallies during the event. I am hopeful that we can arrive at a consensus, where they can exercise their freedom of peaceful assembly and freedom of expression but without prejudice to the security measures we intend to adopt,” diin ng PNP chief.