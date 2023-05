PBBM pinarerepaso tax incentive sa mga negosyo

Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Department of Finance (DOF) na masusing pag-aralan ang tax incentive system sa bansa, partikular na sa export at domestic market-oriented enterprises.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na nais ng pangulo na maging pantay ang pagbibigay ng tax incentive upang hindi mawalan ng kita ang gobyerno.

Tinalakay sa ipinatawag na sectoral meeting sa Malacañang ang mga ipinatutupad na sistema ng pagbubuwis sa bansa.

“Na discuss namin ito kay Presidente sabi niya continue to look into it kase alam nyo binabalanse namin eh. Meron kase tayong tinatawag na fiscal program na hanggang 2028 and right now. Kung mamimigay ka ng incentives mawawalan ka ng koleksiyon,” ani Diokno.

Ang umiiral na tax incentives system aniya ay minana ng administrasyon sa Duterte administration at bagamat hindi perpekto ay pananatilihin muna hanggang sa mayroon ng resulta sa bagong ipapairal na sistema

Pero sinabi ni Diokno na mas maayos ito kumpara sa sistemang ipinatupad sa ilalim ng Aquino administration. (Aileen Taliping)