Para sa kanyang ex: Deserve niyang maging masaya! – Paolo

Noong una ay tahimik lang si Paolo Contis sa balitang engaged na ang ex-girlfriend niyang si LJ Reyes sa isang Philip Evangelista.

Si Paolo ang ama ng bunsong anak ni LJ na si Summer.

Nang tanungin namin ang aktor, sinabi niyang mas mabuting tahimik lang siya tungkol sa bagay na ‘yon at sana raw ay nauunawaan namin siya.

Pero bandang 4:30pm ay naka-chat uli namin si Paolo at sinabing, “Puwede mo naman sabihin na of course masaya ako for her. Deserve naman niya maging masaya.”

Well tama lang naman ang pahayag na ‘yon ni Paolo at sana naman ay huwag nang sumawsaw pa ang mga intrigero’t intrigera, huh!

Maging happy na lang tayo na happy si Paolo sa pagkakaroon ng another chance sa love ng ex niyang si LJ.

‘Yun na! (Jun Lalin)