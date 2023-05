Pagbabago ang kailangan

Sa panahon ng sunog at iba pang kalamidad, ang maaasahan nating mabilis na tutugon ay ang Bureau of Fire Protection (BFP).

Bukod sa pagpatay ng sunog at pagpapatupad ng Fire Code, ang BFP ay umaalalay din po sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa panahon ng national emergency.

Maaasahan ang BFP kapag kailangan ng search-and-rescue operations, tulad noong pumutok ang Bulkang Taal at kapag may malalakas na bagyo, landslide at matinding baha.

Dahil sa napakahalagang papel ng BFP sa pagsalba ng mga buhay, dapat ay may sapat silang kagamitan para maisagawa ang kanilang mga tungkulin.

Kaya naman nakakadismaya na hanggang ngayon ay kulang pa rin po ang mga fire truck at maging mga fire station sa iba’t ibang komunidad, lalo na sa labas ng Metro Manila. Kulang na kulang din ang mga gamit pamproteksyon ng BFP kaya’t kadalasan ay sumusuong ang ating mga magigiting na firefighters sa sunog na wala kahit anong protective gear na suot.

Napag-alaman po natin sa nakaraang hearing na isinagawa ng House Committee on Public Order and Safety na hanggang ngayon pala ay napakalaki pa rin ng backlog o kakulangan ng mga fire truck sa BFP.

Bilang dating Assistant Secretary ng Department of the Interior and Local Government (DILG) noong 2006, ako po ay nalungkot ng malaman kong halos 20 taon na ang nakalipas ay may backlog pa rin.

Ang DILG po ang Cabinet Department na nangangasiwa sa BFP.

Hanggang ngayon rin po ay may mga alegasyon pa rin laban sa BFP tungkol sa overpricing at mga pinapaborang bidder.

Bukod po diyan, nang magpa-bid ang BFP ng mga bagong fire truck para mapunan ang kakulangan, napakahigpit naman ng mga requirements kaya’t kakaunti lang ang puwedeng makasali sa bidding ng kontrata.

Ito ang naging ugat ng kasalukuyang imbestigasyon na isinasagawa ng House Public Order and Safety Commitee sa pamumuno ni Santa Rosa City Congressman Dan Fernandez. Naghain ng resolusyon ang mga kapwa nating mga mambabatas na kinabibilangan ni ACT Teachers Party-list Congresswoman France Castro para busisisiin ng Kongreso ang tila ba napakahigpit na requirements sa bidding ng mga fire truck sa ilalim ng BFP Modernization Program. Ang hinala kasi nila ay iniangkop ng BFP ang mga requirement para may paboran na bidder.

Nang tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita bilang miyembro ng komite, pinayuhan ko ang BFP na repasuhin ang mga nakasaad sa kanilang mga bidding documents ng sa gayon ay maging pantay para sa lahat ang mga requirement sa pag-alok ng mga fire truck at marami ang makalahok sa bidding. Mas makakabuti nga sa BFP kung marami ang pagpipilian ng sa gayon ay ang pinakamahusay ang makapag-supply sa kanila ng mga modernong fire truck.

Sinabi ko rin po sa Chief ng BFP na si Director Louie Puracan na dapat ay sila na mismo sa kanilang ahensya ang magsimula ng pagbabago para mawala na ang mga alegasyon ng overpricing at iba pang hinihinalang iregularidad sa pagbili ng fire truck.

Para matulungan ng Kongreso na masolusyunan ang mga problema sa BFP, hiniling ko po sa komite na utusan ang BFP na magsumite ng impormasyon tungkol sa mga opisinang nasa ilalim nito at ang kani-kanilang mga responsibilidad. Hiniling ko rin po na ipaalam ng BFP sa komite ang backlog nila sa fire truck at kung saan-saang lugar may kakulangan, at gayundin ang kanilang plano ngayon taon sa pagbili ng fire truck.

Binigyang diin ko po sa hearing na ang Kongreso ay nakahandang tumulong sa BFP pero dapat ay sila ang magsimula ng pagpapatupad ng reporma sa kanilang ahensya.

Kung magsisimula ang pagbabago sa BFP, maipapatupad ng maayos ang Modernization Program nito. Nakasalalay sa maayos at tapat na pagtupad ng kanilang tungkulin ang buhay ng mga kababayan nating nasunugan at naging biktima ng iba pang kalamidad.