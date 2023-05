Malacañang tour sa dalawang museum bubuksan na

Bubuksan na sa publiko simula sa unang araw ng Hunyo ang heritage tour sa dalawang museo ng Malacañang.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), makikita na ng publiko ang dalawa sa mga mansion na naging bahagi ng buhay ng mga nagdaang presidente.

Kabilang dito ang Bahay Ugnayan at ang Teus Mansion na nasa loob ng Malacañang complex.

Ang dalawang mansiyon ay may kanya-kanyang kuwento na bahagi na ng kasaysayan ng bansa.

“Our aim is to preserve the past and reshape the future by offering a comprehensive view of the Philippine presidency, tracing its roots, evolution and impact on the nation,” anang PCO.

Libre ang Malacañang Heritage Tours at bukas ito simula alas-9:00 nang umaga hanggang alas-4:00 nang hapon. (Aileen Taliping)