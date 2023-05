Maikli ang buhay!

Isa lang ang permante sa ating mundo, ito ay ang pagbabago. Ang isang halimbawa nito, malungkot mangisipin ay kung gaano kabilis mawala ang buhay ng isangtao.

Kasama mo lang kahapon subalit sa isang iglap ay pwedeng lumisan na sa mula sa atin nang walangpaalam. Walang premonition o anumang pahiwatig kaya naman talagang pinahahalagahan natin ang bawatsegundo sa piling ng ating pamilya at mga kaibigan.

Mawala na ang lahat, wag lang ang ating mgapinakamamahal.

Kaya naman ramdam ko ang mensahe ni Michael Cruz ngSantoalan, Pasig City tungkol sa uncertainties ng buhayngayon at kung paano ito haharapin ng buong tapang.

Narito ang kanyang saloobin na nais niyang i-share saatin.

A couple of weeks ago, namatay yung family friend/neighbor namin.

Matagal na siyang may sakit sa brain and namatay siyawhile in the hospital.

He was survived by his wife and his son.

Naiwan niya ang kanyang mag-ina na parang isang saglitlamang .

Wala man lamang siyang pagkakataong makapagpaalamsa kanyang mga mahal sa buhay.

Walang ni-ho, ni-ha, nilisan niya ang mundong ito.

Malakas siyang ipinasok sa ospital for a treatment ngunitdi nila inaasahang hindi na siya makakabalik.

Alam kong napakasakit noon para sa kanyang pamilya.

Lalo na sa kaisa -isang anak niya.

Kahapon nakita ko ang anak niya,…malungkot, walangsigla, heartbroken.

Naintindihan ko.

May anak din kasi ako.

Nakakadurog ng kaloobang makita ang bata sa ganoongkalagayan.

Masakit ang mawalan ng kahit sino mang kasamahanmaging ito man ay kapamilya o kaibigan.

Sabi nga nila…una-una lang talaga.

Walang nakakaalam kung kailan at kung paano tayo lilisan.

Sa mga nagdaang taon, maraming tao ang nawalan, inalisan, iniwan ng kanilang mga mahal sa buhay.

Maraming tao ang naiwang lumulutang at nawalan ng direksyon.

Kung ako ngang saksi lang sa pinagdaraanan nila eh nanlulumo, paano pa kaya sila?

It made me look deep about my own family, lalo na saaking anak na si Dylan.

Sana loobin ng Panginoon na maiprepara ko siya ng maayos bago ako umalis.

Yung lamang ang tangi kong pangarap ngayon.

Napakaikli ng buhay.

Napakahirap na unawain ang lahat ,…pamilya, ibang tao, mga pangyayari sa buhay.

Kadalasan ay naliligaw pa ako at palaging nagkakamali.

Sana matutunan kong magpatawad, mag-aruga at magmahal pa.

Napakaikli ng buhay at panahon para sayangin lamang itosa galit, poot at kasiraan.

Sabagay, nasa bawat isa ang desisyon kung mabubuhaysiya sa galit o sa pag-ibig.

Mahalaga lamang na timbangin natin ng husto kung paano natin nais dumaan sa landasin ng buhay na ito.

It also made me look towards my parents.

Tanging hiling ko lang sa ngayon ay kaunti pang panahonkasama sila.

Hindi kami perpektong pamilya ngunit alam ko at ramdam kong mahal namin ang isa’t isa.

Hindi man Ako naging napakabuting anak ngunit alamkong alam nila na lubos ko Silang minamahal.

Kaunti pang sanang oras upang maiparamdam sa kanilaang pag-aaruga at pagkalinga na walang maliw nilangibinigay sakin.

Wala akong gustong patunayan, Ang nais ko lamang ay iparamdam na mahalaga sila sa akin.

Iparamdam sa kanila, sa aking butihing maybahay at saaking kaisa-isang kapatid na sila ang Buhay ko.

Sila ang aking mga mahal sa buhay.

Corny man pakinggan ngunit PEACE OF MIND lang talaga ang aking hinahangad.

Sana bago man lang ako mawala ay makamit ko ito.

At sana at makamit din ito ng lahat ng tao.

Now, more than ever before.

Tuloy lang ang buhay….buhay ko,….buhay mo.

May pagkakaiba man, iisa lang naman talaga ang patutunguhan nating lahat.

Dumating sana ang araw na mas pipiliin natin ang umunawa kaysa sumalungat, ang umaruga kaysa mang-api, ang umibig kaysa makipag-away.

Harinawa ay makamit nating lahat ang kapayapaan ng isip at pagmamahal sa ating mga puso.

Peace po sa ating lahat.