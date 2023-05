Louie Romero isang taon pa sa Adamson Lady Falcons

Patuloy ang pangako ni team captain at ace playmaker Louie Romero na mabigyan ng kampeonato ang Adamson University (AdU) Lady Falcons sa pananatili ng isa pang taon kasama si middle blocker Lorene Toring sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Kinapos na makapasok sa Finals ng nagdaang season ang Lady Falcons matapos patalsikin sa Final Four ng National University (NU) Lady Bulldogs na kinalauna’y winalis ng reigning champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers sa kanilang best-of-three championship.

Nabigong mabitbit nina Romero at Toring ang San Marcelino-based squad na nagtapos sa third place katulong sina rookie Trisha Tubu, Kate Santiago, Lucille Almonte, Maria Karen Verdeflor at incoming rookie sensation Shaina Nitura at dating Far Eastern University spiker Barbie Jamili.

“Ang pangako ko kasi sa Adamson at sa mga sumusuporta sa amin, hangga’t may chance ako na makapagbigay sa kanila ng championship, hindi ako aalis. Tinutupad ko lang kasi sila tinupad din nila ang pangako nila na palagi lang silang naka-suporta sa team,” pahayag ni Romero sa Akari Sports website.

Buo ang desisyon ng 22-anyos na 2019 PVL Collegiate Conference champion at Finals MVP na mananatili sa koponan sa pagtatapos ng Season 85 matapos hingin ang basbas ng Adamson at Akari management na itutuloy nito ang laban sa paghahanap ng pagkakataong makapagkampeon sa ilalim ng pagmamando ni two-time NCAA coach Jerry Yee.

Mayroon namang nararamdamang ‘unfinished business’ si Toring.

“Ang hirap pong iwanan ng Adamson,” saad ni Toring sa parehong website. “Lalo po ngayon na nabuhay na ulit ang mas malaking suporta ng community namin, parang pagsisisihan ko kung hindi ako susubok ng isa pa.” (Gerard Arce)