‘Lola’s girl ako’: KC iwas intriga kina Sharon, Gabby

Aliw ang ‘Ask Me Anything’ ni KC Concepcion sa kanyang Instagram story. Kung ano-ano kasi ang tinatanong sa kanya, at sinagot naman niya, ha!

Sa tanong kung ‘daddy’s girl’ o ‘mommy’s girl’ siya, buong ningning niyang sinagot na wala sa dalawa.

“Lola’s girl!” sagot ni KC na may kasama pang mga photo nila ng lola niya sa mother side, si Mommy Elaine Cuneta.

Well, true naman ‘yon, ‘di ba? At isa pa, para iwas isyu na rin, dahil mahirap namang pumili sa mga magulang niyang sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion.

Tinanong si KC kung balak pa ba niyang bumalik sa pag-arte.

“I finished our movie in New York last year, can’t wait to talk about it. I’m lighting my candle for new amazing project this year.”

Wow, ano kaya ‘yon, at sa Pilipinas kaya ‘yon? Abangan!

Aliw rin ang sagot niya sa ‘What spot are you interested in right now?’

“Swimming. Making use of our salt water pool sa condo ko. Nagbabayad din naman ako ng association dues so might as well ‘di ba?”

‘Kaloka naman ang tanong na ‘how much do you weight?’ na parang gustong alamin kung heavy ba si KC now, o mas pumayat.

“Normally mabigat na sa akin ang 126 lbs… Pero right now ayoko tumingin!”

Oh, reading between the lines na lang, ha!

Pero, ang pinakaaliw sa lahat ay ‘yung napagkamalan si KC na nanalo ng beauty pageant, ha! Tanong kasi, ‘What is your experience after you win at Binibining Pilipinas since 1994?’

“Hi! I’ve never joined the beauty pageant but I’ve been the presenter for it twice!” sagot ni KC, kalakip ang article.

‘Kaloka, ha! Kung 1994, alam naman natin na ang mga nanalo at that time ay sina Charlene Gonzalez (Bb. Pilipinas Universe), Alma Concepcion (Bb. Pilipinas International), at Caroline Subijano (Bb. Pilipinas World).

Napagkamalan bang si KC si Alma? ‘Kaloka! O mema lang talaga?

Well…