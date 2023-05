LJ nanggulat, engaged na

Halos lahat ay nagulat at masaya sa naging announcement ng Kapuso actress na si LJ Reyes tungkol sa engagement niya kay Philip Evangelista.

Wala naman kasing any hint in the past at bigla na lang nag-post si LJ sa kanyang Instagram account ng photos na kuha sa naging engagement niya.

Yes, engaged na nga ang ex ni Paolo Contis.

Halos dalawang taon na rin na naninirahan sa New York City si LJ after lumabas ang balitang hiwalay na sila ni Paolo, ama ng bunsong anak niyang si Summer. Ang panganay ni LJ ay si Aki na si Paulo Avelino naman ang tatay.

Kung pagbabasehan ang engagement photos nila ay mukhang surprise proposal ‘yon. Kitang-kita rin kasi ang reaksiyon ni LJ na naging emosyon at todo iyak pa.

Ang Bible verse na Jeremiah 29:11 lang ang inilagay na caption ni LJ sa kanyang IG post.

“For I know the plans I have for you,” says the Lord. “They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope.”

Bukod sa pangalan nito na Philip Evangelista at sa New York City ito based, wala pa kaming ibang detalyeng nakukuha tungkol sa fiancée ni LJ.

Hindi nga pala nakakapagtaka na marami ang nagulat sa engagement ni LJ kay Philip dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ang pinagdaanan ni LJ nang maghiwalay sila ni Paolo. Wala rin namang pahiwatig si LJ na may bago na pala siyang karelasyon at ‘yung engagement pictures na kaagad ang kanyang pinost.

Anyway, puro congratulations and best wishes naman ang comment ng mga kaibigan niyang artista tulad nina Marian Rivera, Iza Calzado, Andrea Torres, Kaye Abad, Joyce Ching, Gary Valenciano, Ryza Cenon, Sheena Halili, Say Alonzo, Rocco Nacino, at marami pang iba sa post na ‘yon ni LJ.

Comment naman ni Camille Prats, “Maaaaars!!! So so happy for you!!! Kaya ka pala nananahimik dyan ah!!!”

Sabi naman ni Meryll Ricks, “God is truly good! He has better plans for us then we have for ourselves!! Congratulations!”

Sa isang banda, isa rin kami sa masaya para kay LJ sa pangyayaring ito sa kanyang personal na buhay.