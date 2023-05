Kolehiyalang negosyante na may kakaibang ‘ganti’ sa mga body shamer

Paano nagsimula ang negosyo mo? Para sa isang college student na ito sa Maynila, nag-umpisa ito sa kanyang kakaibang ‘ganti’ para sa mga body shamer lalo na sa kababaihan.

Siya si Ayilyn Anne Vel Bunot, 20-anyos tubong-Baras, Rizal. Kasalukuyan siyang 3rd year sa kursong BS Economics ng Polytechnic University of the Philippines – Manila.

Ang kanyang online business ay pinangalanan niyang, “Flaunt It” na super newbie pa dahil naitatag lang ito noong buwan ng Enero.

Ito umano ang naisip niyang negosyo na pasok sa kanyang adbokasiya. Pagbabahagi ni Ayilyn sa Abante News, “Dahil sa mga taong body shamer. Naisip ko magtayo ako ng business with an advocacy about women empowerment.”

Ilan sa mga kasuotan na ibinebenta ni Ayilyn ay mga ukay items gaya ng denim shorts at mga brand new items mula sa Shein, Lovito, Patpat, at marami pang iba.

Bilang isang student at business owner, minsan umanong sumagi sa isip ni Ayilyn na mamili na lang sa dalawa. Ani, “Mahirap i-handle actually. Sumagi sa isipan kong kailangan kong mamili kung itutuloy ko pa ba pag-aaral ko o i-give up ko ang business ko.”

Itinuturing naman niyang struggles sa ginagawa niyang ito ang mismong paghahanda ng mga ukay at sa pagshi-ship ng orders.

“Sa ukay, kailangan mo pa siya labhan, i-iron o i-steam para mas presentable siya tignan at mas maakit customer which is very time consuming tapos ‘yung sa delivery, madalas late kinukuha ng partner courier,” aniya.

Bukod dito, kahit nagsisimula pa lang si Ayilyn ay sobrang thankful siya sapagkat kahit paunti-unti ay nakakapag-ipon na umano siya mula rito.

Na-ishare rin niya ang palagay niyang sikreto sa pag-abante ng kanyang negosyo. Aniya, “‘Yung uniqueness. Kasi para sa akin talaga, bonus na lang ‘yung tubo. Ang pinaka importante sa’kin ay ma-boost ko ang confidence ng mga taong tulad ko na nakakaranas ma-body shame.”

“Most of the time, people body shame us by saying, “𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑦𝑎𝑡 𝑚𝑜” and “𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑏𝑎 𝑚𝑜” na nakakawala ng confidence. 2023 na! This time, bigyan natin ng halaga ang mga sarili natin sa pamamagitan ng pagsuot at pagbili ng mga damit na sa tingin natin ay makakapag-boost ng ating confidence!” sabi pa ni Ayilyn. (Moises Caleon)