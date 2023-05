Karera Tips Ni JP Gonzales

Mayo 31, 2023 – Miyerkoles Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 2 Double Rock, 3 Chase The Gold, 1 Wessfacckol

R02 – 6 Sebrything, 10 Time Traveler, 5 Rain N Thunder, 1 Sky Lover

R03 – 5 Enigmatic Linden, 3 Money For Shelltex, 4 Winter On Fire, 6 My Boy Lollipop

R04 – 2 Axis Deviation, 8 Victorious Passion, 6 Salugnon, 7 Twinkle Toes

R05 – 7 Katuparan, 5 Oh Rootie, 8 Achi Holly, 2 Call To Honour

R06 – 7 Let It Shine, 8 Heirloom, 1 Indelible Quaker, 2 Barayong

R07 – 8 Heritage, 1 Golden Eight, 3 Kingwash Tipid Ah, 5 Empire Ruler

R08 – 14 Kentucky Rain, 5 Fast Sailing, 6 Rain Rain Go Away, 1 Rafi’s Point

Solo Pick: Double Rock, Sebrything, Enigmatic Linden

Longshot: Let It Shine