Juliana Gomez ginto sa Malaysia

Tumusok ng panibagong gintong medalya si University of the Philippines fencer Julianna Gomez sa women’s epee sa katatapos lang na 1st FT Open Championship 2023 sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Napagtagumpayan ng 22-anyos na anak nina multi-athlete, sports at government official at versatile actor Cong. Richard Gomez at Ormoc City Mayor Lucy Torres-Gomez, ang kanyang kategorya nang mahigitan si Sara Sofea Idongesit ng Five Star Fencing Club KEDAH sa iskor na 15-12 sa Finals.

Nagpakitang-gilas si Gomez patungong final round matapos talunin sina Xin Mynn Ho ng Blade Malaysia sa 15-11 iskor sa semifinal round, na nakakuha naman ng bronze medal kasama si Electra Goh ng Selangor.

“It was a great experience for me, and I’m happy to be able to win the gold and bring honor to the country,” saad ni Gomez, na nakatakdang magtapos sa UP ng Public Administration. (Gerard Arce)