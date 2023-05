Jayda, Aljon todo yakapan sa Legaspi

Giniit ni Jayda Avanzado na hindi stage parents ang mga magulang niyang sina Dingdong Avanzado at Jessa Zaragoza.

“Assumption po ng maraming tao na baka stage parents po sila, but sobrang malayo po sa assumption na ‘yon,” sabi niya.

Hinahayaan daw siya ng parents niyang mag-decide sa mga gusto niyang gawin.

“I would say, especially in terms of my career po, I would say na I’m very thankful na napaka-supportive ng mga magulang ko po. They give me the freedom to make my own decisions when it comes to my career.”

Anyway, recently nga ay nagpakilig si Jayda at on-screen partner niyang si Aljon Mendoza sa Kapamilya Karavan sa Legazpi City. Hindi mapakali sa kilig ang AlJay fans nang magyakapan ang dalawa matapos ang kanilang song performance.

“Punong-puno ng saya ‘yung puso ko. Thank you, AlJay for bringing back my happiness,” chika ni @itsAlwayssss.

“Nararamdaman ko talagang single ako. Juice ko kayo!” say naman ni @shana_mine.

“AlJay marami kayong napakilig na taga Albay!” sambit ni @allaboutaljon_.

Well, saksihan ang kilig moments ng AlJay bilang Zoe at Ice sa Wattpad series na ‘Teen Clash’. Puwede na itong i-marathon sa iWantTFC app at website. (Dondon Sermino)