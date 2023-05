Jane kinilabutan sa mensahe ni Direk Cathy

Kumalat muli sa social media ang mga sinabi ni Direk Cathy Garcia-Molina kay Jane Oineza noon sa ‘Pinoy Big Brother’ dahil nagkatotoo nga ngayong bibida na ang Kapamilya actress sa unang collaboration ng ABS-CBN Entertainment at TV5 na ‘Nag-aapoy na Damdamin’.

Sa 2014 clip na ‘yon, pinayuhan ni Direk Cathy si Jane na, “In God’s time and if you’ll work hard, you’ll get there.”

Sabi pa ng award-winning director sa confession room, “She’s got what it takes para maging artista. Sabi ko in time. I think it’s Jane’s time to be noticed. Sana mas magkaroon or mas umasenso ‘yung career no’ng bata after PBB.”

Inamin ni Jane sa Hotspot exclusive interview ng ABS-CBN Entertainment YouTube channel na kinilabutan siya agad noong napanood niya muli ang clip.

“Nakaka-goosebumps, nakakaiyak… As in halo-halong emotions. Kaya nagte-thank you lang ako sa lahat ng mga patuloy naniniwala from before until now sa lahat ng pinagdaanan ko,” sabi niya.

Well, hindi nga makapaniwala si Jane na finally ay pang-lead star material na siya.

“Kahit na we have this blessing, I just wanna work and enjoy what I’m doing and still remain the same. Ako pa rin naman ito.”

Anyway, pinasilip ng JRB Creative Production ang kanilang taping para sa ‘Nag-aapoy na Damdamin’ kaya ang daming na-excite mapanood ito sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TV5. (Dondon Sermino)