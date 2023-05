Isko sobrang proud sa anak: Pagganap na transwoman ni Joaquin, naintriga

Marami ang natuwa at nagandahan kay Joaquin Domagoso nang kumalat ang pictures niya bilang isang transwoman.

‘Yung mga pictures na nag-viral ay kuha mula sa set ng ‘Wish Ko Lang’ kung saan ginampanan ni Joaquin ang buhay ni Ahra na isang transwoman para sa ‘Babae Po Ako’ episode ng nasabing Kapuso show.

Maski ang kanyang amang si former Manila Mayor Isko Moreno ay proud sa role na ito ni Joaquin. Ibinihagi pa nga ni ‘Yorme’ ang teaser ng episode at pati ang picture ng anak bilang isang transwoman.

Kung may mga natuwa ay mayroon ding nagtaas ng kilay. Sey ng iba, bakit hindi sa isang tunay na transwoman ibinigay ang role?!

Isa nga sa mga nagbahagi ng kanyang opinyon ay ang ang dating ‘Goin’ Bulilit’ star na ngayon ay proud trans femme actor na si EJ Jallorina.

Sa Twitter ay ibinihagi niya ang kanyang saloobin kung saan quoted ang isang tweet na may screenshot ng mga photos ni Joaquin bilang transwoman.

“Uhm, hello po. Nandito po kami??? I don’t usually say shit online, pero I have 2 leading men na who were also cast for trans characters & eventually got acting awards for those portrayals. Wouldn’t say na hindi nila dasurv yun kasi magaling naman sila,” unang tweet ni EJ.

Ang mga sumunod na tweet niya ay ibinahagi na niya ang pagkadismaya dahil sila mismong trans ay hirap makahanap ng trans roles sa mga proyekto sa showbiz.

“HOWEVER, most of my trans femme actor friends, including me, hirap na hirap na makakuha ng acting jobs. ‘Yung mga dumaang auditions recently hindi naman namin matanggap – me and a close actor friend whose also trans kasi full frontal nudity ang hinihingi (to normalize trans bodies DAW on screen). Ewan ko na. Nakakaloka. Pero di ba, #WhereIsTheLie?”

Sana nga ay dumami pa ang mga pelikula at programa na may trans roles na gagampanan ng trans actors din natin.