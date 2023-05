Ikalawang SONA ni Marcos mas maraming bisita

Mas marami ang inaasahang dadalo sa ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Hulyo 24.

Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco inaprubahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paglalaan ng mga dagdag na kuwarto sa Batasan Complex para sa mga bisita.

Noong nakaraang taon ay 1,300 ang dumalo sa unang SONA ni Marcos.

Nakipagpulong ang mga kinatawan ng Office of the Presidential Protocol at Senate of the Philippines sa mga opisyal ng Kamara de Representantes noong Lunes para pag-usapan ang mga kinakailangang preparasyon. (Billy Begas)